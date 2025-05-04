2025 Büyükler Tenis Ligi cumartesi günü oynanan final ve üçüncülük maçları ile tamamlandı.

Toplam 6 Kulübün mücadele ettiği lig, grup karşılaşmaları sonunda yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Tenis Akademisi ve Gönyeli Tenis Kulübü 'nün mücadele ettiği grup maçları Girne Belediyesi Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarı final karşılaşmalarına Korenium Golf Club ev sahipliği yaparken, Lefkoşa Şehir Kulübü'nde gerçekleşen final karşılaşmaları ile lig tamamlandı.

Ligin final karşılaşmasında 2024 yılının lig ikincisi GMBTK , geçen yılın şampiyonu GTK' ya 5-1’lik üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

Günün bir diğer karşılaşmasında LŞK, GAÜ'ye karşı 4-2' lik üstünlük sağlayarak Ligi üçüncülükle tamamladı.