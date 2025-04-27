Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası 27 Nisan 2025 Pazar günü başladı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi civarında hazırlanan etapta yapılan yarış, “Sami Doğan Motors Ralli Sprint” adıyla gerçekleştirildi. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restoran ve Nethouse’ın da sponsorluğunda yapılan yarışa Dört Renk Matbaa ve Yarkıner Çekici Hizmetleri de katkı verenler arasında yer aldı. Sabah 11.00’de başlayan ralli sprint yarışında ralliciler, biri deneme olmak üzere 3,8 kilometrelik etabı üç kez geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalıştılar.

SEYİRCİ ALANI ZIPLAMA NOKTASINDA HAZIRLANDI

Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takibi yapılırken yarışın startı ve finişi yakın noktalarda kuruldu. Etabın zıplama noktasında seyirci alanı hazırlanırken, ekipler her start aldığında zıplama noktasından iki kez geçtiler. Geçtiğimiz sezonun da açılış yarışı olan bu etap bu sene biraz değiştirilerek ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

BİRİNCİ SAMİ DOĞAN – AHMET AKBIÇAK

Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışı, yarışçıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışçılar en iyi dereceyi elde edebilmek için adeta tozu dumana kattılar. Günün sonunda yarışın genel klasmanında birincilik VW Polo R5 ile yarışan Sami Doğan – Ahmet Akbıçak ikilisinin oldu. Yarışta ikincilik VW Polo R5 ile start alan Mehmet Çocuk – Hasan Evrensel ikilisinin olurken, Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi üçüncü sırada finiş görmeyi başardı. Yarış sonunda Sınıf 1’de birincilik Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin olurken ikincilik Mitsubishi Lancer EVO 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisinin oldu. Sınıf 2’de ilk sırada yer alan ekip Sami Doğan – Ahmet Akbıçak ikilisi olurken, Mehmet Çocuk-Hasan Evrensel ikilisi ikincilik kürsüsünde yer almayı başardı. Yarışın Sınıf 4 kategorisinde ise birincilik Ford Fiesta R2 ile Hasan Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin olurken ikincilik, ilk kez start alan ve Ford Fiesta R2 ile yarışan Doruk Doğan – Ahmet Gürün ikilisinin, üçüncülük ise Honda Civic ile Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisinin oldu. Yarışta dereceye girenlere ödülleri Zeki Topcu, Osman İpar, Derviş Ahmet ve Niyazi Tekindor tarafından yarış sonunda verildi.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, yarışın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafttası içerisinde yer almasından dolayı ödül töreninin sonunda, yarışı izlemeye gelen ve ödül töreni alanında bulunan tüm çocuklara birer madalya takarak onları mutlu etti. Alkışlar eşliğinde yapılan bu anlamlı sürpriz sonucu çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Dereceler: