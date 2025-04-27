KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 10,000 çocuk ve 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefleri doğrultusunda yoğun olarak çalışırken, bir ilke daha imza attı.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalara ilk kez takım olarak katıldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 25 – 27 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası müsabakalarına katılan Cimnastik Federasyonu kafilesi, tarihi temsiliyet gerçekleştirdi.

Türkiye Artistik Cimnastik Kızlar Yıldızlar ve Gençler Şampiyonasında, Türkay Özata, Berk Aydoğan ve Ayten Kasap Topal’ın antrenörlüğünde yarışan Tülay Sevem Merteroğlu, Ayşe Necatigil, Nisan İlkan, Kiana Rezaei ve Nehir Demirtaş’tan oluşan Cimnastik Federasyonu Genç Kadın Takımı, ilk kez yarıştıkları Artistik Cimnastik Genç Kadın kategorisinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Tarihi bir başarıya imza atan Tülay Sevem Merteroğlu, Ayşe Necatigil, Nisan İlkan, Kiana Rezaei ve Nehir Demirtaş’tan oluşan Cimnastik Federasyonu Genç Kadın Takımı, Türkiye 3.sü olarak yarışmayı tamamladı.