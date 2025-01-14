Haftanın her gecesi hizmet veren Salut Restoran’da eğlence bir an olsun durmuyor. Konuklar gece boyunca en güzel ve en hareketli şarkılar eşliğinde yerlerinde durmuyor; mekanda adeta “oturma yasağı” yaşanıyor.

Yeni nesil konsepti ile meyhanede canlı DJ keyfi yaşatan Salut, perküsyon darbuka davul ve oryantal şovları ile de oldukça renkli görüntülere sahne olmayı başarıyor.

Servis kalitesi, lezzetli meze ile yemekleri ve güler yüzlü personeliyle

misafirlerine oldukça keyifli hatıralar yaşatan Salut Restoran, muhabbet ve eğlenceyi bir arada yaşatmaya devam ediyor.

