Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kırmızıların 4-1'lik Ipswich Town galibiyetinde ağları sarsan tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçında 19. golünü kaydetti.

Toplamda Premier Lig'de 176 gole ulaşan Salah, Thierry Henry'i geride bırakarak lig tarihinde en fazla gol atan 7. futbolcusu da oldu.

32 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar 177 golü bulunan Frank Lampard'ı, 184 kez gol sevinci yaşayan Sergio Agüero’yu ve 187 kez rakip fileleri havalandıran Andy Cole’u yakalama şansı var.

Bunu başarırsa, en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 4. basamağa kadar yükselebilir.

Premier Lig'in en golcü oyuncuları sıralamasının ilk 3 basamağında 260 golle Alan Shearer, 213 golle Harry Kane ve 208 golle Wayne Rooney bulunuyor.