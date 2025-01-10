Hayatını kaybeden Cumhuriyet Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili 87 yaşındaki Sait Güven için dün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, merhum Sait Güven’in özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, aile adına Sait Güven’in torunu Can Kaptan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Güven’in Limasol doğumlu olduğunu, Limasol’da mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Tatar, diş hekimliği yaptıktan sonra Girne’de UBP’den Milletvekili seçilmesinin ardından Meclis’in çatısı altında Meclis Başkan Yardımcılığı yapmış mütevazı ve halkçı kişiliğiyle milletine ve halkına hizmet eden değerli bir insan olduğunu belirtti.

Tatar, “Limasol’da başlayan mücadelesini hayatının her alanında sürdürmüş, milletvekili ve meclis başkan yardımcılığı görevleriyle halkına hizmet etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki katkıları her zaman hatırlanacaktır.” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de Sait Güven’i, duruşu, dürüstlüğü, hizmet aşkı ve çalışkanlığı ile tanınan bir devlet adamı olarak tanımladı.

Öztürkler, “O, iyi bir baba, başarılı bir diş doktoru ve her şeyden önce iyi bir insandı. Kendisi Kıbrıs Türk halkına ve meclisimize birçok alanda hizmet etmiştir. Bıraktığı miras, bizler için yol gösterici olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Sait Güven’in torunu Can Kaptan, ailesi adına yaptığı konuşmada dedesinin ülkesine ve ailesine adanmış bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Kaptan, “Elinde büyüdüğüm ve benim için her zaman çok kıymetli bir insan olan dedem Sait Güven’i kaybettik. Hayatı boyunca dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile ailesine ve ülkesine adanmış bir hayat süren bu değerli insanın bugün aramızdan ayrılmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu özlemle ve sevgi ile anıyor Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden eski milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Sait Güven’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu yapıldı.

Meclis’teki törenin ardından Güven, Girne Nurettin Ersin Paşa Cami kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığında toprağa verildi.