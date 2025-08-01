Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın dün düzenlediği basın toplantısında konuşan KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, öğretmen sorunlarına yönelik kayıtsızlığın devam ettiğini, öğretmen yetiştirilmesinden vazgeçilerek, siyasi amaçlı ve şaibeli geçici alımlar atıldığını öne sürdü.

"Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı maaş ve özlük haklarına sahip olmasının adaleti zedelediği" görüşünü ifade eden Karaoğulları, lojman, yol ücreti ve yeterli maaş alamayan öğretmenlerin motivasyonunun azaldığını ifade etti.

2023’te hazırlanan yasa tasarısında yalnızca genel bütçeden maaş alan kamu çalışanlarının baremlerinin dikkate alındığını savunan bunun eşitsizlik yarattığını söyleyen Karaoğulları, tüm kamu çalışanlarının hizmet yılı, barem ve kıdemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

2008 sonrası tüm çalışanların tek sosyal güvenlik yasasına tabi olduğunu hatırlatan Karaoğulları, İhtiyat Sandığı fon yönetiminin tüm kesimleri temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve öğretmenlerin de bu yapıya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Son beş yılda öğretmenliğe başlama yaşının ortalama 35'e yükseldiğini söyleyen Karaoğulları, "Göç Yasası" mağduru öğretmenlerin barem ilerlemesinin hızlandırılması, yükseköğrenim gören öğretmenlere barem karşılıklarının şartsız verilmesi ve mesleki gelişimin teşvik edilmesini istedi.