Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin çalışanı Türkmenistanlı Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme soruşturması kapsamında Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun tutuklandığını belirtti.

Polis, Rashit Toyliyev'in turizm ve seyahat acentesinde çalıştığını söyledi. Polis, Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı.

Polis memuru, zanlı Toyliyev'in de davetiyelerde direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti. Polis, zanlıların 9 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan araştırma sonucu Sri Lanka uyruklu 13 kişinin ülkeye sahte turist vizesiyle getirildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı Toyliyev'in ifadesinde belgeleri Mercan ile

Sözüdoğru’nun hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, bu 5 belgeden 2 tanesinin emare alındığını, 3 tanesinin ise arandığını söyledi.

Sözüdoğru’nun tutuklandığı esnada şahsi cep telefonunu emare aldıklarını kaydeden polis, yapılan soruşturmada başka telefon kullandığını, ayrıca şahsi hattını başka bir telefona taktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının bir adet telefon daha olduğunu, onu ise sadece şirkette kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, hem zanlının şirkette kullandığı hem de hattını takıp arama yaptığı 2 adet telefonun arandığını dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlı Sözüdoğru’nun müvekkilin yardım amaçlı davetiye hazırladığını iddia etti, polise bu yönde sorular sordu. Polis, Mercan’ın ifadesinde İngilizce bilmediği için Sözüdoğru’dan yardım istediğini söylediğini aktardı.

Avukat, müvekkilinin hazırlanan davetiyelerin ne amaçla hazırlandığını bilmediğini iddia etti. Polis, zanlının belgelerin ne amaçla hazırladığını, olay ortaya çıkınca bir şahsı arayıp, “o telefonu yok et” dediğine dair tanık ifadesi olduğunu açıkladı.

Savcı Senem Palabıyık aranan emareler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Huzurundaki Şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.