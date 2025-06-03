KKTC Havalimanı'nda meydana gelen 'Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmek ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs' suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Deejan Basnet bir yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 09.04.2025 tarihinde saat 21:45 raddelerinde KKTC Havalimanı'nda tanımadığı bir şahıs tarafından yurtdışından posta yolu ile kendisine gönderilen kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu havalimanında görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle "Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmüş' ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs" ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu sahte resmi belgeyi tedavüle sürmek suçu için ceza yasasının 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Yargıç sanığın kişisel durumuna bakıldığında sanığın 36 yaşında, evli, 3 yaşında küçük bir çocuğu olduğunu, suçunu kabul ederek özür dilediğini, takriben 2 aydır Merkezi Cezaevinde tutuklu olduğunu, cezasını dilini bilmediği yabancı bir ülkenin Cezaevinde, ailesinden ayrı bir şekilde çekeceğini söyledi. Yargıç, tüm bu hususları ceza takdir ederken sanık lehine dikkate aldıklarını açıkladı. Yargıç Candaş, sanığın tüm olgular ışığında bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.