Lefkoşa’da meydana gelen “Katle Teşebbüs, korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Zeynel Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özmep Market karşısında Lefkoşa’da zanlı Zeynel Demir’in kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla Lefkoşa'da sakin G.K isimli kadına “ne gülüyorsun” dedikten sonra karın kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı bir kez sokmaya çalışıp katle teşebbüs ettiği bir sırada kadının bıçak darbesini engellemek için tasarrufundaki çantasını karnının önünde tutmasına müteakip bahse konu bıçağı bir kez sokmak sureti ile çantanın delinmesine sebep olarak 500 TL kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in mahkeme emri gereği tutuklandığını olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor olduğunun öne sürüldüğünü, bu nedenle zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirileceğini belirtti. Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler ve temin edilmesi gereken doktor raporu olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına, ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.