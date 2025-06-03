Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla yargılanan Bilal Çınar bir yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, 24 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, müşteri olarak bulunan sanığın Türkiye’den temin ettiği 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları sahte parayı değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürdüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2600 ABD doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti. Sanığın mahkum olduğu sahte banknotu tedavüle sürme suçu için Ceza yasasının azami ömür boyu hapis cezası öngörmesinin de bu suç türünün ne derece vahim olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden yargıç, bu suçların oldukça ağır, ciddi ve vahim suçlar olduğunu dile getirdi. Sanığın Türkiye’den satın almış olduğu sahte banknot miktarının küçümsenmeyecek bir miktar olduğunu kaydeden yargıç, bu hususu aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, “Sanık 26 yaşında genç ve sabıkasız bir kimsedir, mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuştur ve bakımına muhtaç yaşlı ve hasta bir annesi vardır. Tüm bu hususları sanık lehine hafifletici faktörler olarak dikkate alırız” dedi.

Yargıç , tüm hususlara değindikten sonra sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.