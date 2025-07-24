Lefkoşa'da Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda, önceki gün, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan 25 yaşındaki Irak uyruklu Ahmed Kamal Ahmed Ahmed, adına sahte düzenlenmiş kimlik kartını, görevli memura verip tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.50'de Lefkoşa'da, Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'de turist olarak bulunan Ahmed Kamal Ahmed Ahmed’ın önceden sahtelemiş olduğu kendi adına ısdar olunan Belçika kimlik kartını KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada görevli memura vererek sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.