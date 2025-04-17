Girne’de önceki gece Sedat Simavi Caddesi üzerinde yaşanan trafik meselesiyle ilgili Girne Polis Müdürlüğüne celp edilen 21 yaşındaki Taylan Mehmet Genç’in, kimlik kartı üzerindeki doğum tarihi yılını değiştirerek, sahtelediği kimlik kartını polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de meydana gelen “Sahte Resmi Evrak Düzenleme Ve Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Taylan Mehmet Genç mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Nisan 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Girne’de, Sedat Simavi Caddesi üzerinde yaşanan trafik olayı ile ilgili ikaz edilmek üzere GPM Adli Şube Amirliği’ne getirilen aynı yerde sakin Taylan Mehmet Genç’in görevli polisler tarafından gerekli ikaz yapılması akabinde kendi adına olan KKTC kimlik kartı üzerinde bulunan 2003 yazılı doğum tarihi yılını, 1997 olarak değiştirerek görevli polislere, kullanımında bulunan cep telefonunun “Airdrop” uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, cep telefonunun ise emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.