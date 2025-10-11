Lapta’da Mart ve Mayıs ayları içinde kendisini İskele’de bir oto galerinin sahibi olarak tanıtan 31 yaşındaki Aydın Aliyev, isminin baş harfleri E.Ö., isimli kadından farklı tarihlerde 2 bin 500 Euro ve 20 bin Sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.

Şikayet üzerine önceki, gün İskele’de tespit edilen zanlı Aliyev, işlediği suçları itiraf etti. 2016 yılından bu yana ülkede çalışma izni ile bulunan zanlı Aydın Aliyev, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Olayın 28 Mart ve 01 Mayıs tarihleri arasında meydana geldiğini ifade eden polis Özyay, zanlının E.Ö.’ye kendini galerici olarak tanıtıp Mercedes marka araç satacağı gerekçesi ile 2 bin 500 Euro ve 20 bin Sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Yapılan şikayet doğrultusunda zanlının önceki gün İskele’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlı Aliyev’in verdiği ifadesinde parayı aldığını ve galerici olmadığını itiraf ettiği yönünde ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını söz konusu paranın bulunmadığını ifade eden polis, zanlının ülkede 2016 yılından bu yana çalışma izni ile kaldığını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlının ileride davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 150 bin TL nakit para yatırarak serbest bırakılmasına emir verdi.