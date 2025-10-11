KKTC Havalimanında sivil hizmet görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan Afgan uyruklu 52 kişinin ülkeye giriş yapmasını sağlaması ve Budak ile birlikte üç Pakistanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’ya bırakmasıyla ilgili polis soruşturması derinleşti.

37 yaşındaki Resa Budak ve üç Pakistanlı 36 yaşındaki Jabir Hussain Mughal, 33 yaşındaki Muhammad Munir ve 43 yaşındaki Anees Ali Khan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Havalimanında, maddi menfaat elde etmek maksadı ile 11 farklı seferde Afgan uyruklu biri 18 yaşından küçük toplam 59 kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladıklarını söyledi.

Polis Havalimanında Sivil Hizmet Görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan 59 kişinin ülkeye giriş yapmasını sağladığını, diğer 3 zanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’da farklı yerlere bıraktığını kaydetti.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde cep telefonlarının incelendiğini, Jabir Hussain Mughal’ın Muhammad Munir’e ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişiden bazılarının resmini attığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişinin akıbetinin araştırıldığını, Havalimanında başka kanunsuz giriş olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis, 59 kişinin Güney Kıbrıs’a gidip gitmediğine dair oradaki mercilere yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı.

Polis, 9 günde 12’si açık, 4’de gönüllü ifade aldıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Havalimanındaki kameraların incelemesinin sürdüğünü, zanlıların banka hesaplarındaki incelemenin devam ettiğini kaydetti. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin de devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.