Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs’ın, “savaşın ileri karakolu” değil barışın, tarafsızlığın ve üslerden arındırılmış bir geleceğin zemini olması gerektiğini kaydetti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu’da İran-İsrail-ABD hattında tırmanan gerilimin, yalnızca bölgeyi değil Kıbrıs’ı da doğrudan etkileyebilecek bir risk haline geldiğini belirterek, “Adamız hedef haline getirilemez” dedi.

Düşük teknolojiyle üretildiği iddia edilen bir SİHA’nın tüm güvenlik katmanlarını aşabilmesinin, “güvenlik” adı altında kurulan düzenin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini belirten Maviş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’taki askeri üsler ve artan askeri hareketlilik, adamızı tarafı olmadığımız bir savaşın parçası haline getirmemelidir. Kıbrıs hiçbir ülkenin operasyon üssü değildir, olmamalıdır. Kıbrıs, ne çocukların öldürüldüğü, okulların bombalandığı, sivil halkın hedef olduğu, kaynakların sömürülmeye çalışıldığı ne de kendi halkının yaşam biçimine müdahale edenlerin tarafında olmalıdır.”

Büyük güçlerin hesapları uğruna adanın risk altına sokulamayacağı görüşünü belirten Maviş, üslerin varlığı ve konumunun yeniden ve açık biçimde tartışılması, askersizleşme ve tarafsızlığın, gerçek güvenliğin temeli olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Öte yandan kuzeyde toplumu suç, uyuşturucu, silahlanma ve kayıt dışılıktan koruyamayan bir yapının dış tehditlere karşı güvenlik iddiası da inandırıcı değildir” diyen Maviş, "iç güvenlik zafiyeti derinleşirken, dış güvenlik söylemlerinin toplumda karşılık bulmadığını" ileri sürdü.

Adada yaşayan herkesin güvenliğinin esas olduğunu vurgulayan Maviş, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar ve burada hayat kurmuş tüm halklar küresel güç mücadelelerinin hedefi haline getirilemez. Eğitim gören, çalışan, geçim mücadelesi veren ve ülkeleri savaşın içinde olan öğrenciler, emekçiler ve aileler savaşın yükünü iki kez taşımaya zorlanamaz” dedi.