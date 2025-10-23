Sahte vekaletnameyle araç satışıyla ilgili soruşturma kapsamında Mehmet Çeviker dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, isminin baş harfleri K.T.’nin 27 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, annesi hasta olduğu için tedavi amaçlı yurt dışına gittiğini, giderken aracını evraklarıyla birlikte Mehmet Çeviker’e teslim ettiğini, Eylül 2023’te geri döndüğünde hiçbir evrakı imzalamamasına rağmen aracının satıldığını ve parasının kendisine verilmediğini söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, 8 Mayıs 2024 Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yapılan araştırmada aracın başka şahıs adına devredildiğini belirtti. Polis, 05.05.2024 tarihinde Mehmet Çeviker’in LPM Adli Şubeye celp edildiğini, vekaletnamede K.T.’ yerine sahte bir imza atarak vekaletnameyi sahtelediğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, 22.07.2024 tarihinde PGM Sahtecilik şubesine gönderilen ve 15 Ekim 2025 tarihinde gelen raporda vekaletnamede K.T. adına atılan imzanın Mehmet Çeviker'in elinde çıktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçunu ve aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.