Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan ve Erol Kurtdağ hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, sanıkların 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi.

Yargıç ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Yargıç, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Yargıç, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Yargıç, sanıkların mahkum oldukları ev açma suçunun 7 yıl hapis cezası öngören vahim ve yaygın suçlardan olduğunu ifade etti. Yargıç hiç kimsenin başkasının ikametgâhına hırsızlık maksadıyla ve izinsiz girmesinin bir izahı olmadığına değindi.

Son zamanlarda bu gibi olaylarda artış yaşandığına dikkat çeken Yargıç, sanıklar hakkında takdir edilecek cezanın hapislik dışında bir ceza olamayacağına vurgu yaptı. Yargıç, sanıkları 3’e yıl 6’şar ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.