Eylül 2024 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, M.Ş.(E-37)’nin dolandırmak kastıyla, kendi adına düzenlenen kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesinin üzerinde yer alan kimlik ve pafta/parsel bilgilerinde değişiklik yapmak suretiyle sahtelediği ve konu belgeyi bir şahsa ibraz ederek karşılığında sahtekarlıkla toplam (30.000) Stg para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.