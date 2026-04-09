Emanetçi Tarafından Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan Mustafa Mertsoylu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2021 tarihinde Girne Adli Şubeye giden isminin baş harfleri A.G.’nin eşinin KKTC vatandaşı kendisinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, kendisinin Güney Kıbrıs kimliği alabilmesi için M.A.M.’nın kendisine yardımcı olabilecek tanıştırdığı Mustafa Mertsoylu’nun kendisini avukat olarak tanıttığını söyledi.

Polis, Mertsoylu’nun kimlik işlemlerinin yapılabilmesi için 750 Euro'ya anlaştıklarını, aynı gün zanlının kendisini eşi ile birlikte güneyde bir avukatın yanına götürdüğünü, bu avukatın da işlemlerin yapılabilmesi için kendisinden 500 Euro, Türkiye Cumhuriyeti Evlilik Cüzdanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kimlik Fotokopisi, çocuklarının GKRY kimlik ve pasaport fotokopileri ve başvuru formunu istediğini, daha sonra zanlının istemi üzerine gerekli belgeleri kendisine gönderip avukata verilmek üzere 500 Euro karşılığı 3.300 TL ve zanlıya kendisi için istemiş olduğu toplam 4.660 TL nakit parayı zanlının hesabına yatırdığını belirtti.

Polis, üzerinden zaman geçmesine rağmen Mustafa Mertsoylu’nun bahaneler üretip işlemleri tamamlamamasından dolayı Whatsapp hattı üzerinden Güney Kıbrıs'taki avukatlık bürosu ile irtibata geçtiği zaman ilk yaptıkları görüşme dışında kendileri ile herhangi bir iletişime geçilmediğinden dolayı işlem başlatmadıklarını öğrenip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde hazırlanan dosyanın; görüş alınmak üzere KKTC Başsavcılığına gönderildiğini, alınan görüşte zanlı aleyhine “Emanetçi Tarafından Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından dava getirilmesinin uygun olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Polis, 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren KKTC haricinde olan zanlının, 6 Nisan 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaparken derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ayrıca daha önce mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini, şikayetin devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.