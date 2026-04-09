Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Chukwuemelie Isaac Ntephe ve Samuel Feranmı Oluwapese dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23:00-23:45 saatleri arasında Lefkoşa'da bir üniversitesi kampüsü içerisinde polis tarafından arama emrini yerine getirdikleri esnada yatak odası içerisinde zanlı Chukwuemelie Isaac Ntephe’nin üzerinde yapılan aramada giydiği yeleğin cebinde bulunan sigara paketinin içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı. Polis akabinde ayni yatak odası içerisinde yatakta oturur vaziyette bulunan Samuel Feranmı Oluwapese’nin ise yatak içerisinde bulunan sigara paketi içerisinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek zanlı Oluwapese'nin de suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.