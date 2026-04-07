Sağlık alanında örgütlü sendikalar, Bakanlar Kurulu’nun grevi “erteleme/yasak” kararını tanımadıklarını ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevlerini aynı kararlılıkla devam ettireceklerini açıkladı.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında başlatılan grevin bugünden itibaren 60 gün süre ile “ertelendiğini” belirterek, söz konusu kararın, grev hakkının kullanımını fiilen ortadan kaldıran bir yasaklama niteliği taşıdığını savundu.

Gürkut, sendikaların birlikte yürüttüğü mücadele kapsamında oluşturulan ortak irade doğrultusunda; grev hakkının idari bir kararla ertelenmesi veya yasaklanması halinde, bu tür kararların tanınmayacağı ve sivil itaatsizlik dahil olmak üzere demokratik hakların kullanılmaya devam edileceğinin açıkça karara bağlandığını anımsattı.

Gürkut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın üyelerimize ve meslek örgütlerimize yönelik saldırgan tutumunu, tehdit ve baskılarını bir kez daha kabul etmediğimizi ve yılmadan mücadeleye devam edeceğimizi vurgularız.”

“Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)” adına açıklama yapan Gürkut, grev sürecinin devamına ilişkin detaylı bilgilendirmenin hem kamuoyuna hem de üyelerine ayrıca yapılacağını kaydetti.