Maliye Bakanı Berova, küresel gelişmeler ve özellikle Orta Doğu’daki belirsizliklerin ekonomiyi zor bir sürece soktuğunu belirterek, bu bağlamda hükümetin hem ekonomiyi, hem de kamu maliyesinin sürdürülebilir bir yapı içerisinde yoluna devam edebilmesi adına bir takım tedbirleri aldığını vurguladı.

Bakan Berova, görüşülmekte olan yasa tasarılarının temel amacının ekonomik belirsizlikleri azaltmak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda dün sendikalarla da temas kurulduğunu belirten Berova, daha önce sendikalar tarafından da gündeme getirilen bir önerinin yeniden değerlendirildiğini söyledi. Ancak bu önerinin hayata geçebilmesi için sendikalar ve ana muhalefet partisinin tam mutabakatının şart olduğunu dile getirdi.

Berova, “Dün sendikalarla da birlikte bir takım görüşmeler yapıldı. Ve sendikalarımıza arkadaşlarımız tarafından şöyle bir öneri sunuldu ki bu öneri daha önce de sendikalar tarafından gündeme getirilmiş ama günün sonunda baktığımız zaman altı doldurulması gereken ve altı doldurulduktan sonrada mutlak konsensusla, yani sendikaların bu konu ile ilgili mutlak kabulü ve doğal olarak da ana muhalet partisinin de mutlak kabulü ile hayat bulabilecek bir çözüm önerisidir.”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova söz konusu öneriyi şöyle açıkladı;

“Haziran ayında oluşacak olan Hayat Pahalılığı oranı brüt üzerinden maaşlara yansıtılacak ve bu bağlamda yeni bir maaş skalası ortaya çıkacak.

Bu maaş skalası ortaya çıktıktan sonra ise ilgili kişilerin Vergileri, İhtiyat Sandığı Kesintileri, Sosyal Sigorta Kesintileri ve diğer tüm unsurlar hesaplandıktan sonra bir net ortaya çıkacaktır ve çıkan bu net maaş ile birlikte şu anda alınmış olunan net maaş arasındaki farkın yarısı emanete alınacaktır ve alınan bu emanetteki rakamda 2027 yılının Ocak ayında oluşacak hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak yeni maaş skalasında oluşan maaşlar ile birlikte yine çalışanımıza geri ödenecektir” dedi.

Berova, bu uygulamanın benzerinin pandemi döneminde de hayata geçirildiğini hatırlattı.

- “Mutlak konsensus şart”

Bakan, söz konusu modelin uygulanabilmesi için geniş uzlaşı gerektiğinin altını çizerek, “Mutlak konsensus olmadan uygulanabilirliği yoktur” dedi. Ayrıca alınacak kararın gecikmeden yürürlüğe girmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

- Kararname tartışmaları

Konuşmasında “yasa gücünde kararname” eleştirilerine de değinen Berova, Meclis’in açık olduğunu ve yasama sürecinin devam ettiğini belirtti. Sürecin uzaması nedeniyle geçici olarak kararname çıkarıldığını ifade eden Bakan, yasa Meclis’ten geçtiği anda bu kararnamenin geri çekileceğini söyledi.

Berova, nihai hedefin Meclis iradesiyle şekillenen bir yasanın yürürlüğe girmesi olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.