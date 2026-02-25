Sağlık Bakanlığı, hastanelerde randevu işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Hastane Randevu Sistemi’nin (HRS) 2 Mart itibarıyla devreye gireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen yeni randevu sisteminin, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay erişimini sağlamak amacıyla devreye alınacağı ifade edildi.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların randevularını telefon aracılığıyla alabileceği, çevrimiçi (online) randevu hizmetinin ise 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların hizmetinde olacağı bildirildi.

Online randevu sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle erişim sağlanacağı ifade edilen açıklamada, sistemi kullanabilmek için e-Devlet şifresi gerektiği; şifresi olmayan vatandaşların ilgili kaymakamlıklardan şifre temin edebileceği belirtildi.

Öte yandan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, e-Devlet şifrelerinin şu anda sadece KKTC vatandaşlarına verilebildiği belirtilerek, yabancılarla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşların kaymakamlıklardan temin edecekleri e-Devlet şifreleriyle, telefonlardan aplikasyonlar aracılığıyla veya https://edevlet.gov.ct.tr adresinden sisteme giriş yapıp randevu alabilecekleri ifade edildi.