Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in son görüşmesine ilişkin açıklamasında, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının egemen ve siyasal eşit olarak kabul etmeyen tutumlarının sürdüğünü söyledi.

“Rumların hedefinin anlaşma değil; AB, ABD, İngiltere, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerin desteğiyle, Türkiye’yi Kıbrıs’tan atmak ve egemenliğini tüm Kıbrıs’a yaymak olduğunu” savunan Gülbahar, bu nedenle Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının hedefi olan egemen ve özgür bir devlete ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Erhürman’ın Rum liderle yaptığı görüşmeyi “açık ve samimi” olarak nitelemesini eleştiren Gülbahar, bunun Rum liderliğinin gerçek tutumunu perdeleyen hatalı bir yaklaşım olduğunu öne sürdü; “Erhürman’ın dört maddelik, kendi ifadesiyle metodolojisi, bizim ifademizle ön şartları, ne zaman yerine getirilecektir?” diye sordu.

- “Rum tarafı ile güven yaratıcı önlemlerin görüşülmesine ve devletlerarası iş birliği yapılmasına karşı değiliz”

Gülbahar, Rum tarafıyla güven yaratıcı önlemler ve devletlerarası iş birliği görüşülmesine karşı olmadıklarını, ancak bunun Kıbrıs Türk tarafının devlet olgusu ve egemenliğinden geri adım atılması anlamına gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının “samimi olmadığını” savunan Gülbahar, buna Kiracıköy kapısı, gençlerin sportif temaslarına karşı çıkılması ve güven yaratıcı önlemlerde ilerleme sağlanmamasını örnek gösterdi. KKTC’de konut sektörüne yatırım yapanlar için tutuklama ve yargılama yapılmasının vazgeçilmesine ilişkin taleplerde de herhangi bir ilerleme yaşanmadığını ileri süren Gülbahar, “Cumhurbaşkanı hangi güveni, nasıl yaratmayı başaracağını düşünmektedir?” diye sordu.

“Crans Montana’ya kadar olan yakınlaşmaların ilkesel olarak kabulü” yönündeki yaklaşımı da eleştiren Gülbahar, Crans Montana sürecinin federal çözüm hedefli sürecin sonu olduğunu, Türkiye’nin de bu tarihten sonra KKTC’nin tanınması yönündeki çabalarını artırdığını belirtti.

“Kıbrıs konusu, ancak Türk tarafının kararlı ve ilkeli duruşuyla bir sonuca ulaşabilir ve bu başarılabilecek bir hedeftir”

Gülbahar, Erhürman’ın Hristodulidis’in “iki devletli çözüm” çıkışına son görüşmede ne yanıt verdiğini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade etti.

“Kıbrıs konusu, ancak Türk tarafının kararlı ve ilkeli duruşuyla bir sonuca ulaşabilir ve bu başarılabilecek bir hedeftir.” diyen Gülbahar, Erhürman’a TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınmasına yönelik BM Genel Kurulu çağrıları ile TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde alınan iki devletli çözüm kararları temelinde hareket etmesi talebini yineledi.