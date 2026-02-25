Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına verdiği katkıdan dolayı Merit Otellerine teşekkür etti.

Alayköy İlkokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Merit Otelleri tarafından bağışlanan bluetooth hoparlör, eğitici materyaller ve masal kitaplarının; öğrencilerin öğrenme ortamını daha zengin, daha keyifli ve daha ilham verici hale getirdiği vurgusu yapıldı.

Eğitime değer katan her dokunuşun, çocuklarımızın geleceğine atılan güçlü bir imza olduğunun altı çizilen açıklamada, “Merit Hotelleri ile Aralık 2025’te eğitim odağında başlattığımız iş birliğinin somut adımları artarak devam ediyor. Yeni yılda tüm öğrencilerimize yapılan yiyecek ikramlarının ardından, ikinci dönemin başında ana sınıfı öğrencilerimize sağlanan desteklerle bu değerli katkı daha da güçlendi.

Çocuklarımızın hayal gücüne, gelişimine ve öğrenme yolculuğuna katkı sunan bu anlamlı destek için özellikle Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök ile tüm Merit Hotelleri ailesine gönülden teşekkür ederiz” denildi.