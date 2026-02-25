Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının 6 Şubat’ta toplu şekilde işten durdurulmasının ardından Köprülü’deki üretim tesisi önünde başlattığı grev 19’uncu gününde sürüyor.

Dün Cumhuriyet Meclisi’nde konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işverenin toplantı için hazır olmadığını söyledi. Görüşmenin perşembe günü saat 13.30’da Bakanlıkta yapılacağını belirten Hasipoğlu, sendikanın onayı alınarak taleplerin iletileceğini ve Bakanlığın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ifade etti.

Fabrikanın 19 gündür kapalı olduğunu ve bunun da “maddi bir vaka” olduğunu belirten Hasipoğlu, nihai hedefin işçilerin işlerine dönmesi olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, 5 Şubat’ta 42/96 sayılı yasa kapsamında sendikaya yetki verildiğini, ertesi gün gelen işten çıkarma ihbarları üzerine tarafları bakanlığa çağırdığını aktardı. 6 Şubat’ta yapılan ortak görüşmede çözüm yolları sunduklarını, işverenin Türkiye’deki hissedarlarla istişare edeceğini söylediğini belirtti.

İşçi tarafının toplu iş sözleşmesi sürecini başlatma talebi üzerine ertesi gün tarafları davet ettiklerini ancak işverenin gelmediğini kaydeden Hasipoğlu, uzlaştırma toplantısına da katılım olmadığını söyledi.

“Belki de tarihte ilk kez işveren tarafı bizim uzlaştırma toplantılarına gelmediği için polise şikâyette bulunduk” diyen Hasipoğlu, yasanın verdiği yetkiyi kullandıklarını ve süreci yargıya taşıdıklarını ifade etti.

Fesih nedenleri arasında sendikaya üye olmanın yer alamayacağını belirten Hasipoğlu, toplu işten çıkarmada yüzde 20 eşiğine dikkat çekti. İşverenin feshi ispatlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

İşçilerin mesai düzensizlikleri ve yüzde 15 artış gibi taleplerinin makul olduğunu ifade eden Hasipoğlu, işveren ile çalışanlar arasında “çok uzak noktalarda” olunmadığını düşündüğünü belirtti.

“Emekçilerimizin hakkı benim için kırmızı çizgidir” diyen Hasipoğlu, geçmişte Taşel Fabrikası sürecinde de işçilerin yanında olduğunu hatırlattı. Hükümetin işçi karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri reddederek, üç kez hayat pahalılığı ve asgari ücret artışı yapıldığını, prim destekleri ve kadınlara yüzde 100 prim desteği sağlandığını anlattı.