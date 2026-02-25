Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı hızla yayılıyor. 11 çiftlikte vakalar tespit edilirken, 13 bin 156 hayvan itlaf edildi. AB’den 500 bin doz aşı ve mali destek sözü gelirken; hükümet olağanüstü hâl seçeneğini masaya aldı.

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı krizi derinleşirken Larnaka bölgesinde vakaların artması, binlerce hayvanın itlaf edilmesi ve olağanüstü hâl seçeneğinin gündeme gelmesi, hayvancılık sektöründe alarm seviyesini en üst noktaya taşıdı. AB’den aşı ve mali destek sözü gelirken, güvenlik boyutu da devreye girdi.

SALGIN SÜT ÜRETİM MERKEZİNE SIÇRADI

Oroklini, Trulus ve Aradip dahil olmak üzere toplam 11 çiftlikte pozitif vakalar tespit edildi. Hastalığın, süt üretiminin önemli merkezlerinden Aradip’e sıçraması ise ciddi endişe yarattı. Rum basını, durumun kontrolden çıkmış göründüğünü yazdı.

Önceki gün yapılan geniş kapsamlı koordinasyon toplantısının ardından Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, hastalığın başka çiftliklere yayılmasını önlemek için bir koordinasyon birimi kurulacağını açıkladı.

Grigoriu, süreci “çok zor” olarak nitelendirirken, Avrupa ülkelerinden uzmanların Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini duyurdu.

AB’DEN 500 BİN DOZ AŞI VE MALİ DESTEK

Diğer taraftan önceki gün Brüksel’de AB Komiserleri Olivér Várhelyi ve Christophe Hansen ile görüşen Rum Tarım Bakanı Maria Panayiotu, mali yardım taleplerine olumlu yanıt aldıklarını ve resmi sürecin başlatılacağını açıkladı.

Panayiotu, Güney Kıbrıs için hazır bulunan 500 bin doz aşının derhal gönderilmesini talep ettiğini, sevkiyat sürecinin dün başlayacağını belirtti.

Várhelyi, AB’nin finansman ve tazminat seçenekleri dahil tüm araçlarla destek vereceğini açıklayarak, 13 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs’a gönderilen aşılarla ilgili ise değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun sahada destek vermek üzere bir EUVET uzman ekibini dün Güney Kıbrıs’a göndereceği bildirildi.

13 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ, VİRÜS HAFTALAR ÖNCE AKTİFTİ

Oroklini ve çevresindeki 11 işletmede toplam 13 bin 156 hayvan itlaf edilirken, virüsün resmi açıklamadan en az iki hafta önce bölgede aktif olduğu belirlendi.

Yetkililer olası ihmal ve suç unsurlarını araştırırken, AB’den aşı ve mali destek talep edildi. Oroklini çevresinde acil aşılama başlatılacak, ancak AB protokolleri gereği aşılanan hayvanlar da itlaf edilecek.

OLAĞANÜSTÜ HÂL MASADA

Öte yandan, şap hastalığı vakalarının ani ortaya çıkışının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) makamlarını en üst düzey alarm durumuna geçirdiğini yazan Philenews haber sitesi; ilgili haberinde Rum hükümetinin, hayvancılık sektöründe topyekûn bir yıkımı önlemek amacıyla "olağanüstü hâl" ilan etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Toplantının SRC’de yapılmasının, durumun ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edilen habere göre; Rum Adalet Bakanı’nın, konunun artık yalnızca sağlık meselesi olarak değil, kamu düzeni ve ulusal güvenlik boyutuyla da ele alındığını belirterek, Rum Güvenlik Kuvvetleri komutanlarını ve ilgili kurumları acil toplantıya çağırdı.

Veterinerlik Dairesi Sotiria Yeorgiadu yaptığı açıklamada, şap hastalığının görüldüğü çiftlik sayısının 11 olduğunu, bir çiftliğin sığır, diğer on çiftliğin ise küçük baş hayvandan oluştuğunu ifade etti.

Yeorgiadu, halihazırda itlaf edilen hayvan sayının 13 bin 100’ü geçeceğini, bununla birlikte şap hastalığının tek bölgede görülmesi ve ülke geneline yayılmamasını olumlu olarak nitelendirdi.

Görülen yeni vakaların, 10 kilometrelik gözetim bölgesi içinde olduğuna dikkati çeken Yeorgiadu, bunun teselli edici ve cesaret verici olduğunu söyledi.

Yeorgiadu, virüsün havadan, araçlardan, ayakkabılardan, kıyafetlerden, akla gelebilecek her şeyden bulaştığını, tüm ülkeye yayılmasının tamamen doğrulanmasının da pratikte imkansız olduğunu, tüm çiftliklerden eş zamanlı binlerce örneğin alınmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Politis gazetesi, Larnaka bölgesine bağlı yerel yönetimlerin de şap hastalığı nedeniyle alarma geçtiğini ve ilgili tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Habere göre, bu çerçevede köylere yönelik giriş-çıkışlar ya kontrol altına alındı ya da kapatıldı. Gerekli ilaçlamalar da yapılırken “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) etkinlikleri de iptal edildi.