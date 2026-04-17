Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ankara’daki temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sağlık alanında sürdürülen çalışmaların geldiği nokta ele alındı. Bakanlar, ikili anlaşmaların güncellenmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.

Dinçyürek konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı desteklere dikkat çekerek, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere Türkiye Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

Dinçyürek, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi, anlaşmaların revize edilmesi ve gelecek süreçte atılacak adımların belirlenmesi amacıyla yoğun bir gündemle Ankara’da bulunduklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, Türkiye’nin KKTC’yi kendisinden ayrı görmediğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Memişoğlu, iki ülkede yapımı süren hastane projelerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu yatırımların Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ilerlediğini ve tamamlandığında önemli sağlık hizmetleri sunacağını kaydetti. “Sizin ve hükümetinizin çabasını bizzat şahit olan birisi olarak takdir ediyor, destekliyoruz.” diyen Memişoğlu, KKTC’nin sağlık alanındaki çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı.