Polis Genel Müdürlüğü önünde yer alan eylemde konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Pınar Barut’un tehdit edilmesi, bazı araba galerilerinin kurşunlanması veya kundaklanması olaylarının halkı tedirgin ettiğini söyledi.

Kişmir, hükümetin gerekli adımları atmamasını eleştirerek, tetikçilerin ülkeye rahatça giriş yaptığını aktardı. Kişmir, “Bu insanlar önce bizim insanlarımızı tehdit ediyorlar, süre kesiyorlar. Sonrasında istedikleri kabul görmediğinde kundaklama ve kurşunlama yoluna gidiyorlar.” sözleriyle durumu özetledi.

Kişmir, "gazetecilerin öldürülmesine, yargılanmasına, tehdit edilmesine, matbaaların saldırıya uğramasına" şahit olduklarını savunarak artık sabırlarının tükendiğini kaydetti.

Suç merkezinin Lefkoşa Surlar içi olmadığını, suç merkezinin sınır kapıları olduğunu, ithal edilen suçlar bulunduğunu iddia eden Kişmir, bu noktalarda tedbir alınmasının yönetimin en asli görevi olduğunu kaydetti.