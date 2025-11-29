Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası olduğu iddia edilen ve KKTC'ye gemiyle geldiği halde, muhaceretten geçmeden yasa dışı giren zanlının, 2019'da ülkede hırsızlık suçu işlediği de tespit edildi. Zanlı, tutuklu yargılanacak.

KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki Fatih Fidan dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Tahkikat memuru polis, 23 Kasım Pazar günü Mersin Taşucu Limanı'ndan Beşparmak Gemisi ile KKTC'ye gelen zanlının muhaceret kaydı yapmadan ülkeye girdiğini söyledi.

Zanlının 25 Kasım günü Girne'de tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, geminin yolcu listesi incelendiğinde, zanlının listede isminin yer almadığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, kamera kayıtları incelenerek, zanlının ülkeye nasıl ve hangi bölümden geçerek girdiğinin belirlendiğini aktardı.

Zanlının ayrıca 29 Haziran 2019 tarihinde de Güzelyurt'ta meydana gelen hırsızlık olayındaki suçu işlediğini ve ardından 30 Haziran 2019 tarihinde de ülkeden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyleyen polis, o tarihten sonra KKTC'ye giriş yapmadığını anlattı.

Zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılama talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan, zanlının aleyhinde Türkiye’de "sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 300 yıl hapis cezası bulunuyor.

Haberde, zanlının kesinleşmiş cezası nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyine sığınmak istediğinden yasa dışı olarak KKTC'ye geldiği iddia edildi.