Çatalköy’de 11 Mayıs 2025’te Mersinli Sokak üzerinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili tutuklanan 21 yaşındaki Görkem Mete hakkında verilen karar açıklandı.

Mete, yargılandığı suçlardan 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Görkem Mete, kanunsuz olarak taşıdığı tabanca ile N.İ.’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan araca ateş açmış; suçun ardından taksiyle kaçmaya çalışırken 40 dakika içinde tespit edilerek yakalanmıştı.

Zanlının gönüllü ifadesinde tabanca ve kıyafetlerini dere yatağına attığını söylediği belirtilmiş, polis tarafından yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet çorap ve 1 adet tişört emare olarak alınmıştı.

Mayıs ayında Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan Mete, “Keşke yapmasaydım” diyerek pişmanlık duyduğunu söylemiş ve soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Türkiye’deki bir Telegram sayfası üzerinden “tetikçi grubundan” 250 bin TL karşılığında bir aracı kurşunlamak için Kıbrıs’a geldiği tespit edilen Görkem Mete, yargılandığı suçlardan 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.