Sıcak hava nedeniyle yarından pazara kadar 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşte çalışmak Çalışma Bakanlığı tarafından yasakladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığıyla ilgili tahminleri ve İş Sağlığı ile Güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışma tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, yarından pazara kadar sürekli olarak açık havada ve güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için İş Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda (sürekli güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı.

Tarım ve inşaat sektörü işlerinin başlama saatlerinin işverenler tarafından belirlenebileceğinin kaydedildiği duyuruda, “Erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir” denildi.