ANOMİK bir Toplum muyuz?

-Toplumun anlamını, bireyin yönünü yitirmesidir anomi.

-Değerler çözülür, kurallar keyfileşir, doğrular değişir. Dün söylenen bugün inkâr edilir.

-İlkesizlik sıradanlaşır; duyarlılık, saygı ve dayanışma kaybolur.

-Bencillik artar, cehalet cesaret bulur.

-Eğitim, hayatı anlamak yerine sadece “bir kâğıt parçası” peşine düşer.

-Anomi, anarşi değildir.

Anarşide başkaldırı vardır; anomide ise yönsüzlük.

-TOPLUM,PUSULASINI KAYBETMİŞ BİR GEMİYE DÖNER.

-Ve ekranlarda, değersizliğin temsilcileri parladıkça, olan biten NORMALLEŞİR.

- İnsan insanı UNUTUR, birbirine yabancılaşır.

O zaman şiddet kaçınılmaz olur…

(Eralp Şerifoğlu)

9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu ve 47 yaşındaki Ahmet Akarsu, “Acil Servis”e başvurdukları halde neden öldü?

48 saati çoktan geçti.

Hâlâ kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Dakika dakika ne olduğunu öğrenmek istiyoruz!

Bu bir “lütuf” değil, kamusal bir zorunluluk. ￼

Ne oldu?

Bir zaman çizelgesi içinde, bu insanlara hangi işlemler uygulandı?

Hangi tetkikler yapıldı, hangi uzman nasıl bir değerlendirme ortaya koydu?

İsteğimiz bir mucize değil bilgi.

Yalnızca bilgi.

Dakika dakika, ne oldu?

Ne?

(Cenk Mutluyakalı)

KAMU KAYNAKLARI TORPİLLE YAPILAN İSTİHDAMLARA KULLANILIYOR, BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYOR, HALK KAYBEDİYOR

Bütçenin bütününde 2026 yılındaki Personel Gideri 2025 yılına göre %23.33 artarken, Geçici Öğretmen Giderleri 2025 yılına göre %110 artırılarak 760 Milyon 200 Bin TL'ye çıkarılıyor.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ndeki Geçici İşçi ödemeleri ise 2025 yılına göre %125 artırılarak 6 Milyon 467 Bin TL'ye çıkarılıyor.

(Devrim Barçın)

GÜNEY KIBRIS’TA MİLİS EĞİTİMLERİ TAM GAZ: Biz, bizimle uzlaşmak için yapıcı diyaloga oturmalarını bekleye duralım!.. Onlar müzakere masası hazırlığında değil, savaş hazırlığında!.. KKTC’ye saldırmak için resmen eşref saati bekliyorlar…

Ateşle oynamakta olan Güney Kıbrıs Rumluğunun bir kriz anında KKTC’ye karşı harekete geçmek ve son darbeyi vurmak üzere askeri hazırlıklarını halk tabakalarına yaymakta olduğunu ifşa eden haberler var… Milis kuvvete dönüştürülmekte olan sivillerin saldırı operasyonlarına RMM ile birlikte ve hatta RMM’den de önce katılabilmesini sağlamak için yapılan eğitimler fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı…

Güney Kıbrıs'ta vatandaşlar ülkede yasak olan özel askerî veya taktik eğitimi almak hedefiyle yurt dışına gidiyor ya da gönderiliyorlar... İsmini vermeyen bir eğitmen eğitimlerin hayli revaçta olduğunu belirtirken, 2021 yılında alınan bir kararla özel eğitim alanlar acil durumlarda konuşlanmak için hazırda tutuluyor.

İfşaat yine ağzında bakla ıslanmayan Rum basınından geldi… Rum gazeteleri, yüzlerce Rum’un yurt dışında özel askeri eğitim aldığını yazdı…Yurt dışında verilen askeri eğitimlere ilgi gittikçe artıyor… Bu Rum gençlere savaşta yaralılar için ilk yardım kursları ve dronlarla insansız hava araçlarının sinyallerini bozma eğitimleri de veriliyor…

AB Konseyi'ne göre, bazı Avrupa ülkeleri özel sektörle askerî alanda iş birliği yapıyor. Personel ve destek eğitimlerini kapsayan bu iş birliği, oralarda yasa dışı sayılmıyor…

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, ilk buluşmasında, ENOSİS’çi EOKA’yı övmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Rum Lider Nikos Hristodulis’e bu ifşa olanların hesabını sormasını dileriz…

(Ahmet Tolgay)