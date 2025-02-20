Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube’nin Haziran 2024’ten beri yürüttüğü, kamuoyunun “1 milyon dolar rüşvet davası” olarak bildiği soruşturma devam ediyor.

Girne’de bir iş insanının davalarını kapatıp teminat değişikliğinde yardımcı olacağını belirterek, 1 milyon dolar rüşvet talep eden ve şikayet üzerine tutuklanan Doğan Alas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Alas aleyhinde 5 gün ek tutukluluk alındı.

Polis çavuşu, zanlı Alas’ın aleyhinde şikayetler arttığını 4 dava karşılığı istediği rüşvet meselesinde dava sayının 9’a yükseldiğini kaydetti.

Polis, zanlının bir meseleyi kapatmak için 3 ile 5 Milyon Dolar arasında bir meblağ talep ettiğini ve araştırmanın devam ettiğini söyledi. Tanık veya sanık olabilecek bazı kişilerin yurt dışında olduğunu kaydeden polis, ifadesi alınmak üzere 12 kişiyi polise çağırdıklarını belirtti.

Mali Şube’de görevli polis çavuşu, Doğan Alas’ın ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak’, ‘Adaletin tecellisini engellemek’ ve ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis zanlının methalder olduğu suç konusunun; 13 Mart 2024 tarihinde Girne’de meydana gelen “1 milyon euro karşılığı, teminata bağlı dava dosyalarının kapatılacağı teklifi” ile ilgili yürütülen soruşturma olduğunu, zanlının bu soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda, olayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis zanlı ile ilgili yapılan tahkikatta, “1 milyon euro karşılığında dava dosyalarının kapatılması” teklif edilen aynı kişiye 2 Temmuz 2024’de gittiğini ve aynı davalarıyla ilgili aynı vaatlerle olarak 200 bin dolar istediğinin tespit edildiğini kaydetti.

POLİS: “3-5 MİLYON CİVARI, NE VEREBİLİRSEN” DİYEREK PARA TALEBİNDE BULUNDU

Polis, zanlının 11.02.2025 tarihinde tespit edilerek konuyla ilgili kendisinden izahat istendiğini, zanlının da bu görüşmeleri tamamen iyi niyetle ve yardımcı olmak maksadıyla yaptığını söylediğini aktardı. Zanlının tutuklanarak 12 Şubat'ta Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ve 14 Şubat 2025 tarihinde de yine Mahkemeye çıkarılarak 5 gün daha ek tutukluluk emri alındığını hatırlatan Polis, bu süre zarfında da zanlıyla ilgili 12 ifadenin temin edildiğini kaydetti. Alınan ifadelerde, zanlının benzer 9 meseleyle daha ilgisi olduğunun tespit edildiğini belirten Polis, zanlının bir kişiye daha “3-5 milyon civarı, ne verebilirsen” diyerek para talebinde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı. Bu konuda verilen ifadenin yeni bir ifade olduğunu, bunun teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyen Polis, meseleyle bağlantısı tespit ettikleri kime ait olduğu bilinmeyen 10-12 telefon numarası belirlediklerini kaydetti. Bu telefon hatlarının kime ait olduğu ile ilgili tahkikat yürütülmesi gerektiğini belirten Polis, mesele ile ilgili olarak tespit edilen 10-12 kişinin de polise davet edilerek ifadelerine başvurulacağını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili ifade vermek isteyen ve yurt dışından gelecek olan kişilerin de olduğunu belirtti.

Ayrıca, zanlının telefonunun emare olarak alındığını ancak zanlının telefonun şifresini söylememesi nedeniyle henüz inceleme yapılamadığını, şifrenin kırılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının yapılan tahkikata etki etme olasılığı olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülmesinin sağlanması için 5 gün süreyle tutukluluk talep etti. Bu sırada zanlı parmak kaldırarak söz istedi ancak Yargıç uyarı yaparak avukatının konuşacağını söyledi. Ayrıca zanlı, hakkında yapılan suçlamalara söz verilmediği halde cevap vermeye ve bazı mimikler yapmaya başlayınca, yargıç tarafından mahkemeye saygılı olması için son kez uyarıldı.

VEYSEL ŞANLI'NIN ALAS’A GÖNDERDİĞİ MESAJDA MESELEYİ ONA DEVRETTİĞİ YAZIYORDU

Mahkemede söz alan savunma avukatı Tekin Söylemez, meselenin tahkikat polisi Yahya Suiçmez’e, “Zanlıyı ilk olarak hangi mesele ile ilgili olarak tutukladınız?” diye sordu.

Polis, zanlının , ilk önce “1 milyon euro karşılığı davaların kapatılması teklifi” hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tespit edildiğini ancak aynı müştekiye bizzat zanlının 200 bin dolar talep ederek aynı vaatte bulunmasından dolayı tutuklandığını belirtti.

Söylemez, “1 milyon euro” olarak anılan davayla ilgili olarak tutuklanan Veysel Şanlı'dan Alas'ın ne zaman tanıştıklarına dair bilgi alıp alınmadığını sordu, Suiçmez iki zanlının Haziran 2024’de tanıştığını söyledi. Avukat Söylemez, “1 milyon euro teklif mart ayında yapıldığına göre; bu olaydan 3 ay sonra tanıştılar. Yani zaten ikisinin bir tanışıklığı yoktu ama ortak tanıdıkları vardı ve bu yüzden mi böyle bir ihtimal görüyorsunuz?” diye sordu.

Polis şu cevabı verdi; “1 milyonluk teklifle ilgili olarak şüpheli konumunda olan Şanlı'nın zanlıya gönderdiği bir mesajda, bu meseleyi ona devrettiğini tespit ettik” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

OLAY NASIL PATLAK VERDİ?

Söz konusu soruşturma, sivil kişilerin “Yargıda davaların seyrini değiştirmek” vaadi ile yargılanan kişilerden para talep etmesinin şikâyet edilmesi sonucu başlamıştı.

Mali Şube tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 2 kişi tutuklandı ancak bu sayının artması bekleniyor.

Kaynaklar, sürecin kamu yöneticilerine sıçramasının beklendiğinin altını çiziyor.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişinin isminin dosyada olduğu ifade edilirken, söz konusu soruşturmanın domino etkisi ile art arda tutuklamalar yapılacağı belirtildi.

İLK TUTUKLU VEDAT ŞANLI…

Soruşturma kapsamında ilk olarak 30 Ocak 2025 tarihinde Vedat Şanlı tutuklanmıştı. Polis, Şanlı’ya soruşturma kapsamında elde ettiği bir ses kaydı üzerinden ulaşmıştı. Polis, Vedat Şanlı’nın 1 milyon dolar karşılığında bir işletmenin davalarını kapatıp teminatlarını olumluya çevireceği yönünde konuşmalarının olduğunu tespit etmişti.

Polis, Şanlı’nın soruşturması devam ederken mahkemede verdiği şahadetlerde, ses kayıtlarında “Yargıdan ve savcılıktan daha güçlü biri davalarınızı kapatacak” ifadelerinin kullanıldığını, ayrıca soruşturmanın çok ciddi olduğunu ısrarla vurguladı.

1 Şubat tarihinde Vedat Şanlı için ek tutukluluk duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet, 49 dakikalık ses kaydında 4 ismin daha geçtiğini söylemişti.

Vedat Şanlı, 14 Şubat tarihine kadar poliste tutuklu kalmış, tutukluluk süresi boyunca polise hiçbir beyanda bulunmadı. Şanlı, 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin 1’er milyon TL kefalet senedi imzalaması ve kendisinin 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir diğer tutuklanan kişi ise Doğan Alas olmuştu. Polis, ses kayıtları üzerinden Alas’ı tespit etmiş ve 12 Şubat tarihinde Alas, 2 gün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılmıştı.

Soruşturmayı yürüten sorumlu polis memuru, söz konusu duruşmada yeniden “Çok ciddi bir soruşturma yürütmekteyiz, çok ciddi iddialar var, hepsini araştırıyoruz” cümlesini kurmuştu.

Polis henüz Doğan Alas’ın telefonunun şifresini çözemedi. Söz konusu telefon içerisinden çıkacak bilgilerin ise soruşturmanın daha da derinleştirilmesinde kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.