Lefkoşa ve Gemikonağı’nda, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan altı kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.A.İ.B’nin (E-21) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramalarda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile araçta yolcu olarak bulunan M.G.A.A’nın (E-21) üzerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

- Şüpheli görülen kişilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve satışından elde edilen para...

Gemikonağı’nda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında şüpheli olarak görülen W.K.(E-27), B.S.(E-24) ve Z.A’nın (E-23) üzerlerinde arama yapıldı.

Zanlı W.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 35 bin 100 TL, 320 STG, 100 ABD Dolar ve 5 euro nakit para, B.S.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası bulundu. Z.A.’nın üzerinde ise uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 120 TL nakit para tespit edildi.

Akabinde, bahse konu şahısların Gemikonağı’ndaki evlerinde arama yapıldı. W.K.’nin evinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.A.O.N’nın (E-25) evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Her iki meseleyle ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.