KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nijeryalı Abba Goda Muhammed ile Joslin Kası Munguoakonk dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Abba Goda Muhammed'in 18.02.2025 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde CÖŞ ekibince yapılan kontrollerde tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 1514 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Joslin Kası Munguoakonk’nın ise 18.02.2025 tarihinde saat 13.15 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht.Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2022 tarihinden beridir toplamda 872 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Abba Goda Muhammed'in Nijerya hükümeti tarafından 90 kişinin burslu olarak gönderildiğini, kendisinin de bu 90 kişi içerisinde yer aldığını, bir üniversitede okuduğunu, bir dönemi kaldığını, hükümetin bursu kestiğini, eğer para gönderirse okula devam edeceğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.