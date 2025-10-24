Fileleftheros gazetesi “Türkiye’nin SAFE’e Katılımına ‘Stop’” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, atılan adımlar sonucu Rum Yönetimi’nin “SAFE” programına katılım konusundaki tezinin kabul edildiğini ileri sürdü. Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi çalışmaları için gittiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Üye devletlerin topraklarını işgal eden veya güvenliğini tehdit eden hiçbir ülke veya üçüncü ülkenin, hiçbir koşulda AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki mali araçlarına katılamayacağını ya da bunları kullanamayacağını” söyledi.

Hristodulidis’in, AB-Mısır Zirvesi’nin stratejik önemine değinerek, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve bazı diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte, bu stratejik iş birliğini uzun zamandır desteklediğini dile getirdiğine işaret edildi.

Habere göre, Hristodulidis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze konusundaki planının uygulanmasında AB’nin aktif katılımını talep ettiğini ve Rum Yönetimi’nin planı hakkında bilgi verme fırsatı bulduğunu belirtti.