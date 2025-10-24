Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk koydu ve Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Törene, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük,

Halkımızın en karanlık dönemlerinde, varoluş mücadelesinin öncüsü olarak gösterdiğiniz azim, kararlılık ve önderlik, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Sizlerin bu kutsal mücadelede sergilediğiniz dirayet, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve eşitlik uğruna verdiği mücadelenin temel taşlarından biri olmuştur.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum.

Sizlerin halkımız için ortaya koyduğu kararlılığın ve birlik ruhunun her koşulda sürdürülmesi gerektiğine olan inancımız tamdır.

Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri bulduğu, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, barış, huzur ve refah içinde bir gelecek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi huzurunuzda bir kez daha ifade etmek isterim.

Sizlerin en zor zamanlarda halkımıza kazandırdığınız birlik, dayanışma ve inanç ruhunun kıymetinin bilinciyle;

Bölünmeden, ayrışmadan, birbirimizi kucaklayarak geleceğe yürümekte kararlıyız.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Bugün sabah, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen yemin töreninin ardından, Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Cumhurbaşkanı Erhürman, daha sonra Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’na çelenk sunacak.