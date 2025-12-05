Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı 50 yaşındaki Ewa Isabella Kunzel’in ağır ceza mahkemesindeki önceki günkü duruşmasının ertelendiğini yazdı.

İkinci “dava içindeki dava” çerçevesindeki duruşma sürecinin tamamlandığını ve geriye tarafların son savunmalarının kaldığını yazan gazete, bunun akabinde ise mahkeme tarafından kararın verileceğini kaydetti.

Önceki günkü ertelemeyi, son yapacağı savunmaya daha iyi hazırlanmak için Alman emlakçının avukatının istediğini, iddia makamının ise bu talebe karşı çıkmadığını kaydeden gazete, son savunmaların gelecek pazartesi günü yapılacağını ekledi.