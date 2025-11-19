Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün “ERTnews’e” açıklamada bulunan Miçotakis, iki devletli çözümün Yunanistan ve uluslararası toplum tarafından reddedildiğini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalarla ilgili endişesini dile getiren Miçotakis, öte yandan Türk-Yunan meselelerinde sakinliğin korunmasının ciddi görüş ayrılıklarına rağmen kötü olmadığını savundu.

Zor konulara rağmen son iki yıldır Türk-Yunan meselelerindeki gerginliğin giderilmesine ilişkin memnuniyetini de ortaya koyan Miçotakis, Türkiye ile temasların önemine de işaret etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusuna da değinen Miçotakis, aralarında ABD’nin de olduğu uluslararası yatırımcıların artan ilgisine vurgu yaparak Rum hükümetinin rızasıyla kablonun teknik verilerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.