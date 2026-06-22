Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor.

Milletvekilliği seçimi sonrası yeni üyelerle şekillenen konsey bugünkü toplantısında Kıbrıs konusuyla ilgili denklemdeki "yeni unsurları” görüşecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili Konsey'e bilgi vermesi bekleniyor.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu: Denklemde Üç Unsur… Başkan Hristodulidis Bugün Ulusal Konsey’i Antonio Costa İle Temasları Hakkında Bilgilendiriyor” başlıklı haberinde, toplantıda Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapılan temaslarla ilgili analiz ve bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Kıbrıs sorununda üç yeni unsur bulunduğunu belirten gazete bunları “AB’nin, Kıbrıs sorunundaki aktif rol tutumu, Genel Sekreter Guterres’in görev süresinin sona ermesinden önce yeni inisiyatif arzusu ve Türkiye’nin AB’den bir şeyler alma arzusu” olarak sıraladı.

AB’nin Kıbrıs konusunda yeni temsilci atamasının beklendiği de belirtildi.

Toplantıdaki diğer unsurun da Ulusal Konsey'in yeni yapısı olacağı kaydedildi. Alma ve Amesi Dimokratia’nın da katılımıyla şekillenen yeni yapıyla ilgili seçim öncesinde kaygı belirtildiği de hatırlatıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu partilerden bazılarının başkanlarıyla ayrı görüşme yapmak isteyebileceğine işaret edildi.

Habere göre Hristodulidis’in kısa süre önce Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Costa ile yaptığı görüşmenin bugünkü toplantının referansı olması bekleniyor.

Hristodulidis, Costa’nın BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı iki telefon görüşmesi hakkında kendisine bilgi verdiğini, TC-AB ilişkilerinde herhangi bir ilerlemenin Türkiye’nin, Kıbrıs kökenliler dahil, yükümlülüklerini yerine getirmesi mesajını ilettiğini açıklamıştı.

Hristodulidis, “AB’de, TC-AB ilişkilerinde ilerleme olması arzusu var. Bu, Kıbrıs sorunundan başlayarak, tamamen Türkiye’ye bağlı.” demişti.

-“Viktoras Papadopulos: ‘Önümüzdeki haftalar milli davamız açısından belirleyici olacak”

Öte yandan Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadoulos dünkü açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çıkmazı kırmak ve Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için bir planı olduğunu” belirtti. Papadoulos, “Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Şimdi halkın ve liderliğin birlik olma zamanıdır” vurgusu yaptı.

Papadopulos, Baf’ın Hulu köyünde EOKA’cılar için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Hristodulidis’in seçildiği günden beri bir uluslararası seferberlik başlattığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcadığını belirtti.

Viktoras Papadoulos, sürecin yeniden başlamasına rıza göstersin diye Türkiye’ye teşvik ve fayda sağlanması, AB’nin bu sürece aktif katılımı için çaba harcadığını söyledi.

Guterres ve Kişisel Temsilcisi Holguin’in yaz döneminde Kıbrıs sorununa kapsamlı, işleyebilir ve sürdürülebilir çözüm bulunması için yeni gayriresmi genişletilmiş konferans düzenlenmesi için çaba harcadığını belirten Viktoras Papadopulos özetle şunları kaydetti:

“Genel Sekreter’in çıkmazı kırmak ve Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmamız için planı var. Başkan Hristodulidis Guterres’in bu çabasında başarılı olması için mümkün olan her çabayı harcıyor.

Zaman kritik. Önümüzdeki haftalar milli davamızın gidişatı açısından belirleyici olacak. Gerek BM’nin, gerek Genel Sekreterin çabalarına tam eşgüdümle yardımcı olan AB tarafından istişareler çeşitli düzeylerde devam ediyor.”

Öte yandan Alithia Viktoras Papadopulos’un açıklamasını “Önümüzdeki Haftalar Belirleyici… Hükümet: Guterres’in Kıbrıs Sorunundaki Çıkmazı Kırmak İçin Planı Var… Gerek BM Gerek AB Tarafından İstişareler Çeşitli Düzeylerde Devam Ediyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.