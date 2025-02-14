Alithia “Türkiye’nin Rolü Kritik Olmaya Devam Ediyor… DiCarlo Temaslarını Dün Ankara’da Tamamladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, DiCarlo’nun, Bozay ile görüşmesinin ardından “X” platformundaki hesabından yaptığı “Türkiye’nin rolünün kritik olmaya devam ettiği” paylaşımını öne çıkardı.

Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın DiCarlo’ya iki devlet çözümü vizyonunu aktardığı yönündeki Türk basını haberlerine atıf yapan gazete Rum yönetiminin, DiCarlo’nun temasları hakkında bilgi beklemekte olduğuna dikkat çekti.

-“Hristodulidis: Önemli olan Türkiye’deki görüşmelerin sonuçlarını görmemiz”

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, gazetecilerin sorusunu yanıtında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’ten DiCarlo ile yaptığı görüşme hakkında bilgi aldığını belirtti.

Hristodulidis, “Önemli olan Türkiye’deki görüşmelerin sonuçlarını görmemiz. Anahtar orada. DiCarlo'nun Türkiye’deki temaslarını tamamlamasının ardından, bu görüşmenin sonuçları, tepkiler, nasıl ilerleyeceğimiz hakkında bize bilgi verilecek. Umalım da haberler olumlu olsun.” dedi.

-“Hristodulidis hükümetinin ortakları dahil, siyasi partiler bilgisiz”

Politis “Ulusal Konsey Bilgilendirme Bekliyor” başlıklı haberinde, konsey üyelerinin bugün DiCarlo’nun Güney Kıbrıs’taki temasları ve süreç hakkında bilgi almayı beklediğini yazdı. Hristodulidis’in bugünkü toplantıda “Cenevre görüşmesinde bir ön anlaşma yönündeki çabaları kolaylaştırmak” için DiCarlo’ya sunduğu beş önerinin içeriğini de açıklayacağını yazdı.

Habere göre, Hristoduldis hükümetinin ortakları da dahil siyasi partiler, Hristodulidis’in “olumlu ortam olması” için sunduğunu söylediği önerilerin içeriğini bilmiyor. Siyasi partiler bugünkü Konsey toplantısında 5 önerinin içeriği dışında, yeni geçiş noktaları açılmasıyla ilgili müzakeren süreci hakkında da bilgi bekliyor.

Hristodulidis’in dünkü açıklamasını aktaran Haravgi “Ulusal Konsey, Başkan Tarafından Son Gelişmeler Hakkında Bilgilendirilmek Üzere Bugün Toplanıyor” başlıklı haberinde “Mart ayında gerçekleştirilecek gayri resmi beşli konferans konusunda son düzlüğe girilmiş görünürken Türkiye’nin takınacağı tavırla ilgili sahnenin netleşmediğini” yazdı.