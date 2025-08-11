Amerikalılar ve Avrupalılarla yapılan iş birliğinden bağımsız olarak iki üssün de Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet eden üsler olduğunu ve Güney Kıbrıs’a ait olduğunu dile getiren Palmas, bunların mülkiyetinin yabancılara devredilmeyeceğini vurguladı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili dün basında çıkan haber üzerine Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamada bulunan Palmas, uzun zamandır yapılan açıklamanın iki üssün de düzeyinin yükseltilmesi ve modernizasyonuyla alakalı olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Gazze ve Lübnan’daki krizler, tahliyeler aynı zamanda insani operasyonlarla barış operasyonlarına atıfta bulunan Palmas, bunların son gelişmeler yüzünden Güney Kıbrıs’ın hali hazırda bölgede oynadığı düzeyi yükseltilmiş role katkıda bulunabilecek projeler olduğuna işaret etti.

Söz konusu iki askeri üsle ilgili iş birliğinde bulunmak için hali hazırda ABD ve AB’yle görüştüklerini dile getiren Palmas, Baf’taki üsle alakalı olarak Amerikalılarla, “Mari”deki üsle ilgili olarak da AB’yle görüştüklerini kaydetti.

Amerikalı yetkililerin iki kez Baf’taki hava üssünü ziyaret ederek, öneriler sunduğunu da ifade eden Palmas, “Mari”deki proje için de Avrupalılarla benzer temasların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

“Mari”de bulunan deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesinin çok büyük bir proje olduğunu ve 2-3 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Palmas, Baf’taki hava üssünün düzeyinin yükseltilmesinin ise 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.