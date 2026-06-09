Güney Kıbrıs’ta vatandaşların, polis teşkilatından almak istedikleri resmi belgeleri, “Digipol” isimli dijital proje aracılığıyla, internet üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Digipol” uygulamasıyla birlikte, vatandaşların polis teşkilatına gitmeye gerek kalmadan belgelerine dijital ortamda ulaşabileceklerini yazdı.

Habere göre vatandaşlar, sabıka kaydı, trafik kazalarıyla ilgili belgeler, trafik ile ilgili polis raporları, delil kopyası gibi belgelere dijital olarak ulaşabilecek.

Projenin, 2021 Haziran ayında başlatıldığını ancak bitirilmesine ilişkin takvimin 2026 yaz ayı olarak verildiğini yazan gazete, projenin maliyetinin ise 8 milyon euroya ulaştığını belirtti.