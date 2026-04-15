Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in iddialarının odağındaki "Sandy" lakaplı kadınla ilgili sahte belge hazırlama ve tedavüle sürme, ağır suç işlemek için komplo kurma ve sahte haber yayma suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Drusiotis’in, reşit olmadığı dönemde eski bir yargıç tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu süreçte Rum siyasetçilerin karıştığı yolsuzluklarla ilgili bilgi edindiğini öne sürdüğü “Sandy” lakaplı kadınla ilgili soruşturmada, okların “Sandy”e döndüğü de belirtildi.

Politis gazetesi “Polis Soruşturması Sandy Aleyhinde” başlıklı haberinde, Rum polisinin “Sandy” aleyhinde, sahte belge hazırlama ve tedavüle sürme, ağır suç işlemek için komplo kurma ve sahte haber yayma suçlarından soruşturma başlattığını yazdı.

Gazete, “Sandy”nin polise ifade verdiğini ve ifadesinde söylediklerinin araştırıldığını kaydederken, elde edilen bilgilere dayanarak “Sandy”nin, kamuoyuna yansıyan mesajlar ve diğer materyallerin “uydurma olduğunu” söylediğini belirtti.

Avukat Nikos Kliridis’in de dün, başlatılan soruşturma çerçevesinde el konulan 3 telefonundan birini polisten aldığını yazan gazete, polisin, Kliridis’in telefonundaki tüm bilgileri klonladığını ve diğer 2 telefonunu hala Kliridis’e vermediğini kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Kliridis’in “avukat mahremiyetinin korunması adına, arama emrinin iptalinin sağlanması amacıyla ‘certiorari’ kararı çıkartmak için yarın ya da öbür gün, Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını yazdı.

Haberde, Kliridis’in, avukatı Hristos Kliridis aracılığıyla dün, Larnaka Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’ne başvuruda bulunarak prosedürü başlattığı ifade edildi.