Pile’de yaşanan olaylarla ilgili iddialar bugün Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Pile’de Yüksek Ateş- İşgal Rejimi Yine Ara Bölge İçerisinde Tahrik Ediyor” başlıklı haberinde, KKTC’nin Pile'de tahrikte bulunduğunu ve ara bölgedeki statüye karşı çıktığını iddia etti.

KKTC’nin faaliyetlerinin gerek Rum hükümeti gerekse BM’nin tepkisine yol açtığını kaydeden gazete, Barış Gücü'nün bölgedeki devriyelerini artırdığını belirtti.

Gazete, KKTC makamlarının Pile’deki faaliyetlerinin, Rum yönetimi yetkili makamlarının Kıbrıslı Türklere ait hayvan çiftliklerinde şap hastalığıyla ilgili kontrollerle alakalı olduğunu ifade etti.

-Papadopulos

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos ise, Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamasında, KKTC makamlarının Pile'de ara bölgedeki “ciddi ihlallerinden” söz ederek, bu ihlallerin Rum hükümeti tarafından kınandığını ve Rum hükümetinin gerek Kıbrıs’ta gerekse New York’ta bu hususta bir dizi girişimde bulunduğunu ifade etti.

Papadopulos, bu faaliyetlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlamasıyla ilgili çabaları etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine ise, bu faaliyetlerin çabaları baltaladığını öne sürdü.

Papadopulos, bu faaliyetlerin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir sonraki görüşmesinde tartışılacağını da öne sürdü.

Papadopulos açıklamasında, Rum hükümetinin, KKTC makamlarının zamansal açıdan kritik bir jeopolitik konjonktürde ara bölgede tırmanan tutumundan duyduğu derin endişe ve hayal kırıklığını da ifade etti.

Papadopulos açıklamasında, bu faaliyetlerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı gerçekleştirildiğini belirterek, faaliyetlerin gerginliği artırdığını, BM Genel Sekreteri'nin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalarının yanı sıra güven inşa edilerek, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının oluşturulmasına dair çabaları da baltaladığı iddiasında bulundu.

- UNFICYP devriyelerini artırdı

BM Barış Gücü yetkililerinin dün Pile bölgesinde bulunduğunu, ayrıca BM Barış Gücü'nün bölgedeki devriyeler ve kontrollerini artırdığını da yazan gazete, haberinin devamında BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in pazartesi günü konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Konuyla ilgili haberler Alithia gazetesinde, “Kıbrıs Türk Basını Pile’deki Durumu Kendi Çıkarı Doğrultusunda Ele Alıyor- Yeni Gerginlik, Egemenlik Meseleleriyle Alakalı”, Haravgi’de ise “UNFICYP Pile’deki Varlığını Güçlendiriyor” başlıklarıyla yer aldı.