Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme biriminin yeni oluşturulan “İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığı’na” aktarılması kararı sonrasında, dairenin birimlerinin bölünmesine ve işlevselliğinin zarar görmesine yol açacağı gerekçesiyle gerek daire personeli gerekse yetkililerin tepki gösterdiklerini yazdılar.

Gazete: “İkiyi Bölme Eylemine Ret – Çalışanlar Orman Dairesinin Tek ve Bölünmez Olması Gerektiği Mesajını Veriyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalardan geniş yer verdiği haberinde, yangın söndürme biriminin Orman Dairesi’nden ayrılmasına, Orman Dairesi Müdürü Savvas İezekiil ile DİSİ ve AKEL milletvekillerinden tepki geldiğini yazdı.

Habere göre, Perşembe günü Rum meclisinde gerçekleştirilen, içişleri ve tarım komiteleri ortak toplantısında konuşan Orman Dairesi Müdürü İezekiil, Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme biriminin diğer yangın söndürme birimleriyle birleşmesine karşı olmadıklarını ancak bu birimin daireden ayrılmasının olumsuz unsurlar yaratabileceğini ifade etti.

Daire çalışanlarının örgütlü bulundukları PASİDİ sendikasının temsilcisi Andonis Sarris ise komitede yaptığı konuşmada, kararın çalışanları huzursuz ettiğini, bu ayrımın yapılmasının bilimsel gerçeklere dayanmadığını belirterek Yunanistan’daki kötü etkilerine dikkat çekti.

Habere göre DİSİ milletvekili Nikos Sikas ve AKEL Milletvekili Yorgos Lukas ise komitede gerçekleştirdikleri konuşmalarda, hükümeti acele karar almakla ve Orman Dairesi’ne zarar vermekle suçladılar.