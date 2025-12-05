Güney Kıbrıs’ta, geçen yıl ciddi bir trafik kazası geçiren ve sol elini kaybeden 45 yaşındaki kişiye biyonik el takıldı.

Fileleftheros ve Haravgi’ye göre ameliyat, Lefkoşa’nın Rum kesiminde faaliyet gösteren “American Medical Center’de” 28 Kasım'ds Stelios Hacihristofi isimli ortopedi cerrahı tarafından gerçekleştirildi.

Biyonik elin 45 yaşındaki hastaya başarıyla takıldığı, şu anda stabilize olmasının beklendiği ve ardından, eli kullanma konusunda eğitim verileceği kaydedildi.