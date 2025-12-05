Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın son açıklamalarında, Avrupa Konseyi kararlarıyla bu konuda önemli gelişmeler sağlanacağını söylediğini, ancak dün yaşanan gelişmelere göre, oylama sırasında Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhine açtığı Dördüncü Devletlerarası Başvuru nedeniyle Türkiye’nin, mülkiyet denetiminin kapatılması için gereken oyu alamadığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi'nde yapılan oylamada denetimin kapatılması önerisinin 17 olumlu oy aldığını; geçen yıl ise aynı oylamada 19 oy aldığını kaydetti.

Oylamada, 6 ülkenin aleyhte oy kullandığını, 23 ülkenin de çekimser kaldığını belirten gazete, denetimin kapatılması önerisinin kabul edilmesi için 24 lehte oy gerektiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, komitenin etkinliğinin değerlendirilmesi için de mahkemeye başvurulmasını önerdiğini; ancak bu önerinin iki oyla reddedildiğini kaydetti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhine açtığı Dördüncü Devletlerarası Başvurusu'na ilişkin kararının uygulanmasının denetimini açık tutma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, bu gelişmenin Rum Hukuk Dairesi ile yakın koordinasyon çerçevesinde yürütülen sistematik ve belli hedefi olan diplomatik eylemlerin sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki Rum mallarının satılmasının AİHM kararlarına aykırı olduğunu ısrarla savunduğu kaydedildi.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye AİHM kararlarına uymadığı sürece, mülkiyet konusundaki denetimin sona erdirilemeyeceğine işaret etti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin görüşme sırasında, AİHM'nin 2014 tarihli Adil Tatmin kararının 63. paragrafının yorumlanmasıyla ilgili olarak AİHM'ye soru yöneltilmesi için bir karar taslağı hazırlanmasını önerdiği kaydedildi.